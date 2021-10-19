Россиянам назвали самые безопасные мессенджеры

Почти все мессенджеры утверждают, что используют технологию сквозного шифрования, однако так ли это на самом деле, неизвестно. Об этом, а также о том, какой мессенджер можно назвать самым защищенным, эксперты по кибербезопасности рассказали «Известиям».

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян отметил, что формально наиболее защищенным мессенджером считается Signal. Однако, по мнению Оганесяна, нельзя с уверенностью сказать, что представители мессенджера не будут расшифровывать трафик, если получат такое требование от американских властей.

«Все мессенджеры одинаково небезопасны, и выбор пользователя лежит в основном в плоскости выбора оператора, который будет или не будет продавать его данные рекламодателям», — констатировал специалист. Тем, кто хочет избежать продажи своих личных данных, он порекомендовал не пользоваться продуктами компании Facebook.

Сергей Калинин, руководитель отдела web-разработки TravelLine, отнес к числу безопасных мессенджеров Wickr Me, Threema и Twinme. «К примеру, у Wickr Me есть возможность, недоступная популярным мессенджерам: получатель сообщения не может сохранить текст — сообщение обязательно пропадет из памяти смартфона», — объяснил он и добавил, что время уничтожения устанавливает отправитель сообщения.

Ранее директор компании «ИТ-резерв» Павел Мясоедов назвал мессенджеры Telegram и Signal самыми безопасными. IT-эксперт также считает компромиссным вариантом между безопасностью и удобством мессенджеры со сквозным шифрованием.