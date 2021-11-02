В России зафиксировали пик активности телефонных мошенников

В России фиксируется пик активности телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на исследование Kaspersky Who Calls.

По данным газеты, в сентябре-октябре этого года число подобных звонков от «силовиков» выросло почти в десять раз по сравнению с январем-февралем. Отмечается, что зачастую мошенники представляются сотрудниками государственных структур и органов правопорядка, в частности МВД и полиции.

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Аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев рассказал, что россияне все меньше ведутся на звонки от фальшивых сотрудников банков, так как знают эту схему. Поэтому часть мошеннических колл-центров заняла новую нишу и продолжает работать по скриптам с якобы звонком из полиции, объяснил эксперт. Он также добавил, что часто злоумышленники обращаются к абонентам по имени и фамилии, используют юридические термины и предлагают записать данные подставного удостоверения сотрудника полиции.

Ранее доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал о новой мошеннической схеме по выманиванию денег у россиян. По его словам, мошенники научились использовать для обмана практически любой номер телефона. Тимофеев отметил, что небезопасны сейчас даже официальные номера телефонов банков. Злоумышленники подменяют номера телефонов близких людей и даже организаций и используют их для целевой атаки.