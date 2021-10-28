Россиянам назвали самые популярные схемы кражи денег

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская назвала самые популярные схемы кражи денег в беседе с РИА Новости.

По ее словам, первую схему можно назвать «легкий заработок»: злоумышленники рассылают письма по электронной почте, сулящие деньги. «Получатель письма переходит по ссылке, попадает на скам‑сайт. Его просят оплатить "агентское вознаграждение". "Вознаграждение" уходит злоумышленникам», — сообщила эксперт. Также пользователь рискует сохранностью персональных, платежных данных, которые вводил на сайте. Мошенники могут воспользоваться ими, чтобы снять его деньги, отметила Касперская.

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Вторая популярная схема кражи денег называется «уголовное дело», сказала эксперт. По ее словам, мошенники представляются сотрудниками МВД или других правоохранительных органов и сообщают по телефону клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России. Злоумышленники в процессе разговора пытаются выманить у жертвы персональные данные или данные платежных карт, чтобы похитить денежные средства.

Касперская добавила, что еще одна схема — это «кредит на ваше имя плюс резервный счет». Так, мошенник звонит пользователю от имени банка, сообщает, что злоумышленники хотят оформить онлайн-кредит на его имя. Чтобы «предотвратить это», человек предлагают самому оформить кредит на ту же сумму, обналичить денежные средства и перечислить их на «резервный счет» для мгновенного погашения долга.

Ранее сообщалось, что телефонных мошенников можно распознать по их любимым словосочетаниям «лицевой счет» и «финансовая ячейка». Как выяснили эксперты в исследовании компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock, мошенники постепенно уходят от использования банковских баз данных, которые подорожали из-за мер борьбы с утечками, и чаще выманивают информацию о счетах в банке.