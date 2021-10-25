Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал в интервью агентству «Прайм» о новой мошеннической схеме по выманиванию денег к россиян.

По его словам, мошенники научились использовать для обмана практически любой номер телефона. Тимофеев отметил, что небезопасны сейчас даже официальные номера телефонов банков. Злоумышленники подменяют номера телефонов близких людей и даже организаций и используют их для целевой атаки.

«Порой мошенникам вовсе необязательно знать номер вашей карты, проверочный код и паспортные данные. Многие персональные данные, к сожалению, уже есть в интернете и, как правило, во многом виноваты мы сами, оставляя свой цифровой след», — пояснил Тимофеев.

Поэтому он призвал обращать особо пристальное внимание, если с номера близкого человека поступило сообщение с необычной просьбой о переводе денег.

Ранее эксперты по кибербезопасности зафиксировали новый способ мошенничества, с помощью которого мошенники получают займы в микрофинансовых организациях (МФО) на свои карты, используя персональные данные жертв. Аферисты используют телефон жертвы и ее паспортные данные из слитой базы персональных данных.

