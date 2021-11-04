Аналитик рассказал об узнаваемых по номеру телефона персональных данных

Директор Telecom daily Кусков: по номеру телефона можно узнать много информации о человеке

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал в беседе с агентством «Прайм», какую информацию о человеке можно узнать по номеру телефона. Он отметил, что номер, наравне с фамилией и сведениями из паспорта, является персональными данными, которые по закону нельзя получить без согласия гражданина.

Эксперт пояснил, что на рынке продаются базы номеров ГИБДД, кредитных историй, паспортных столов и сотовых операторов. Если использовать телефонный номер как связующее звено между ними, то можно узнать достаточно большой объем данных.

Также часть информации можно найти через поисковики в интернете или социальные сети. Кусков заключил, что заинтересованные люди могут узнать значительное количество информации о владельце телефона.

Ранее исследование Kaspersky Who Calls показало, что в России фиксируется пик активности телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. В сентябре-октябре этого года число подобных звонков от «силовиков» выросло почти в десять раз по сравнению с январем-февралем.

