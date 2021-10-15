Мошенники стали использовать животных для шантажа россиян

В России пользователи специализированного сайта по поиску стали жертвами мошенников. Об этом сообщает «Фонтанка».

Злоумышленники находили объявления о пропаже котов и кошек и звонили по указанным номерам с требованием выкупа за якобы найденное животное. Получив деньги, аферисты переставали выходить на связь. Тех, кто не хотел платить, шантажировали, угрожая убить животное.

Отмечается, что злоумышленники использовали два основных телефонных номера. Он представлялся охранником или сторожем, деньги просил перечислить через терминал. По данным газеты, номера мошенников зарегистрированы в Иркутске. В настоящее время они выключены.

Ранее в пресс-центре МВД России предупредили о новых методах телефонного мошенничества. В 2021 году аферисты начали звонить россиянам и угрожать убийством или уничтожением личного имущества. После этого потерпевшим якобы звонит участковый, который убеждает их перевести деньги вымогателям, чтобы разоблачить их.