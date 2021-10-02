Названа «столица» телефонных мошенников

«Столицей» телефонного мошенничества можно считать украинский город Днепр. Об этом в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, в конце 2020 года там располагалось до тысячи кол-центров мошенников. Сейчас же эксперты банка считают, что в Днепре осталось около 150 центров, откуда преступники звонят жертвам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. При этом банк ежедневно фиксирует по несколько тысяч звонков, а в пике злоумышленники способны совершить до десяти тысяч разговоров.

Кузнецов также рассказал, что жертвами телефонных мошенников становится один процент абонентов. При этом примерно половина россиян уже перестали отвечать на такие звонки.

Ранее в пресс-центре МВД России предупредили о новых методах телефонного мошенничества. В 2021 году аферисты начали звонить россиянам и угрожать убийством или уничтожением личного имущества. После этого потерпевшим якобы звонит участковый, который убеждает их перевести деньги вымогателям, чтобы разоблачить их.

В июле МВД раскрыло новую схему мошенничества, в результате которого аферисты похищают деньги со счетов россиян. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, участники преступной группировки публиковали объявления о продаже недвижимости, дорогостоящих автомобилей, а также медицинских масок. Откликнувшиеся на предложения люди должны были подтвердить аферистам свою платежеспособность — перечислить определенную сумму своим знакомым или родственникам через определенные платежные системы, после чего мошенники просили показать им квитанцию. В результате преступники получали персональные данные граждан, которые использовали при изготовлении фальшивых паспортов.