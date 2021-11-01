Раскрыты правила защиты бесконтактной карты от хищения денег

Менеджер по развитию бизнеса Михайлова посоветовала ввести лимиты для бесконтактной карты

Введение лимитов на снятие денег на бесконтактной карте поможет сохранить средства от мошенников, заявила менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова, пишет агентство «Прайм».

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По словам эксперта, риск потери средств небольшая, но есть. Для минимизации опасности специалист рекомендовала поставить лимиты на снятие, а также использовать основные дебетовые карты с большим объемом денежных средств для оперативных платежей. Большинство рекомендаций для бесконтактных карт совпадают с общими советами по «цифровой гигиене».

Специалист рекомендует всегда проверять, где находится NFC-устройство (карта, телефон, часы) в данный момент, обезопасить себя также помогут применение пин-кода или биометрии для доступа к мобильному устройству.

Михайлова объяснила, что мошенники имеют прототипы троянов, способные через зараженный смартфон ретранслировать данные карты и процесс оплаты. Она посоветовала не давать гаджет неизвестным людям, устанавливать приложения только из официальных источников. «Использовать по возможности программы защиты (антивирус, антиспам)», — раскрыла правила защиты Михайлова.

Ранее директор департамента информационной безопасности Россельхозбанка Андрей Соколов напомнил, что цифровая карта является полным аналогом «пластика», и технологии защиты в обоих случаях одинаковы.

