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Россиян предупредили об опасности кражи их цифровых личностей

Глава RTM Group Царев: кражи цифровых личностей россиян станут массовыми
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Фото: Pixabay

Уже в 2022 году начнутся массовые кражи цифровых личностей россиян, в частности, сведений из их личных и финансовых документов. Об этой опасности жителей страны в интервью РИА Новости предупредил управляющий RTM Group Евгений Царев.

«Преступление, которое еще недавно казалось фантазией создателей фильмов о будущем, скоро станет нашей реальностью — в ближайшее время стоит опасаться кражи личности, уже в новом году подобные инциденты могут стать массовыми», — сказал Царев.

Он добавил, что угроза станет актуальной для всех жителей России трудоспособного возраста, которые хранят деньги на банковских счетах. Интерес именно к финансовым документам, по его мнению, побуждает киберпреступников совершенствовать методы работы. Также хакеры стараются заполучить данные паспортов, адреса, номера СНИЛС, свидетельства о браке, разводе, рождении детей, сведения о трудовой деятельности и имуществе, отметил эксперт.

«Все эти данные легко добываются из баз, которые можно найти в интернете или купить на черном рынке. Более специфические сведения, включая информацию о кредитах и счетах, оформленных страховках, перенесенных заболеваниях и вакцинации можно получить там же. Сложнее с биометрическими данными, цифровой подписью и доступом к банковским счетам, но и это реально "вскрыть"», — констатировал Царев.

Эксперт отметил, что киберпреступникам пользуются и технологиями создания дипфейков. По его словам, уже сейчас мошенники могут сделать запись ключевых фраз потенциальной жертвы во время предварительных звонков. Позднее такие записи становятся основой для поддельных аудио, которые позволяют хакерам совершать операции со счетами.

«Также, задействовав технологии, можно воссоздать изображение лица по фото в социальных сетях, скану паспорта и так далее, — заметил Царев. — Пока мошенники не слишком активно занимаются этой темой, но когда Единая биометрическая система заработает в полную силу, и платежи с идентификацией по голосу или изображению лица станут повсеместными, подключатся и преступники — тогда технологии дипфейков заработают на полную мощность».

Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов раскрыл россиянам способ противостоять шантажу с разглашением личных данных. Он рассказал агентству «Прайм», что самое главное — никогда не выполнять то, чего требует манипулятор.


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