Специалист рассказал об источниках данных россиян для мошенников

Директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов рассказал об источниках, из которых мошенники берут данные россиян, в беседе с агентством «Прайм».

Как отметил специалист по инфобезопасности, часто люди сами отдают мошенникам данные. В частности, злоумышленники используют подмену номера, предупредил он. «Более того, сегодня они научились подменять номер дважды, в результате чего настоящий номер не может определить даже сотовый оператор», — добавил Касимов.

Кроме того, каналом для получения данных граждан могут стать некрупные онлайн-магазины, которые не уделяют большого внимания кибербезопасности. Однако это возможно только в случае, если человек сам предоставит о себе дополнительные сведения, заключил эксперт.

Ранее координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев рассказал, при каких условиях персональные данные россиян утекают к мошенникам. В большинстве случаев утечки персональных данных возникают в связи с тем, что они продолжают храниться после того, как цель их сбора и обработки была достигнута.