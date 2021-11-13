Оценена подлинность слитых данных обладателей фальшивых справок о вакцинации

Личные данные обладателей фальшивых справок о вакцинации, слитые в даркнет, сами по себе оказались подделкой. Их подлинность оценил в разговоре с RT основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров.

По словам эксперта, мошенники умело использовали новостную повестку. «Данные в СМИ о 500 тысяч фамилий недостоверны. Речь идет не о реальной утечке с сайтов, а о банальной подделке базы данных. Новость хайповая, это и привлекло мошенников, планировавших прибегнуть к шантажу и вымогательству», — уверен Бедеров. В базе оказалось около 88 тысяч фамилий, в основном выходцев из Средней Азии.

Ранее сообщалось, что данные более 500 тысяч россиян из Московского региона, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР-тесты, выставили на продажу на теневых интернет-ресурсах и в Telegram-каналах.

База из одной тысячи строк стоит 120 долларов (около 8,5 тысячи рублей). В ней содержатся паспортные данные, СНИЛС, номера телефонов, адреса мест жительства, а также информация о датах получения сертификатов.