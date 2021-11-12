Стали известны причины слива данных обладателей фальшивых справок о вакцинации

Слив в даркнет личных данных обладателей фальшивых справок о вакцинации объясняется желанием киберпреступников получить дополнительный заработок. О причинах этого в интервью «Известиям» рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

«Понятное дело, что люди, которые оформляют липовые справки, заинтересованы в других видах заработка, поэтому один из вариантов — это перепродавать данные, которые они стали собирать с людей, которые сами добровольно отдают их для оформления документов», — сказал Ульянов.

Глава аналитического центра добавил, что те сведения, которые передал мошенникам покупатель поддельной справки, могут всплывать в даркнете или использоваться против человека. По мнению Ульянова, это риск, к которому должны быть готовы все нарушители.

«Когда речь идет о совершении противоправных действий, оформлении левых разрешений, справок, QR-кодов, это правонарушение, преследуется по закону. В этом случае человек очень сильно рискует», — рассказал Ульянов.

Ранее стало известно, что данные более 500 тысяч россиян из Московского региона, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР, выставили на продажу на теневых интернет-ресурсах и в Telegram-каналах. В базах содержатся паспортные данные, СНИЛС, номера телефонов, адреса мест жительства, а также информация о датах получения сертификатов.