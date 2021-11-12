Данные купивших фальшивые справки о вакцинации россиян выставили на продажу

Данные более 500 тысяч россиян из московского региона, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР, выставили на продажу на теневых интернет-ресурсах и в Telegram-каналах. Об этом в пятницу, 12 ноября, пишет «Коммерсантъ».

Как рассказал изданию один из продавцов, база из одной тысячи строк стоит 120 долларов (около 8,5 тысячи рублей). В ней содержатся паспортные данные, СНИЛС, номера телефонов, адреса мест жительства, а также информация о датах получения сертификатов. Программист, владелец Telegram-канала «Глаз бога» Евгений Антипов пояснил, что в базах содержатся данные ОМС россиян, стоимость информации об одном человеке составляет около 30–40 рублей.

По мнению Антипова, сведения были собраны в самих сервисах, предлагающих сделать поддельную справку о вакцинации или ПЦР. Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян полагает, что данные своих клиентов могут продавать и сами создатели таких сайтов. Кроме того, предположил он, мошенники могут использовать данные покупателей для их же шантажа. «С учетом того, что ответственность за использование поддельных QR-кодов предлагается усилить до уголовной, это может стать новой золотой жилой для мошенников», — допустил специалист.

Глава группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев предположил, что мошенники могут предлагать услуги по удалению купивших поддельные сертификаты россиян из таких баз или создавать сервисы, где лбди могут проверить свои данные на предмет утечки. «Наивно полагать, что злоумышленники будут внимательно относиться к вашим персональным данным, если вы обратились за нелегальной услугой», — заметил директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александр Дворянский.

Ранее эксперты по информационной безопасности предупредили о возможности роста числа сайтов, которые специализируются на продаже поддельных QR-кодов. По их мнению, усиление контроля за наличием QR-кодов со стороны государства спровоцирует резкое повышение спроса среди россиян и, как следствие, рост предложения. Кроме того, набирает популярность продажа поддельных справок о медотводе от вакцинации.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупреждал, что уголовная ответственность за приобретение поддельного сертификата о вакцинации может наступить по части 3 статьи 327 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ или лишения свободы на срок до одного года.