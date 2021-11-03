Вирусолог высказался о тестах на поддельные сертификаты для российских вакцин

Тесты, которые выявляют поддельный сертификат о вакцинации «Спутником V», не коснутся российских вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщает «Газета.ru».

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По его словам, поддельные сертификаты о вакцинации двумя российскими препаратами не будут выявлять с помощью тестов, потому что эти вакцины производятся в небольшом количестве и не применяются широко.

Вирусолог выразил уверенность в том, что «Спутник V» будет признан на международном уровне.

Альтштейн также усомнился в эффективности вакцины центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора «ЭпиВакКорона». Кроме того, он добавил, что «КовиВак» еще не прошел третью фазу клинических испытаний.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл принцип работы теста, который позволяет выявить, действительно ли человек привился от коронавирусной инфекции или купил поддельный сертификат. Специалист объяснил, что подлинность документа о вакцинации подтвердит наличие в крови антител к аденовирусу Ad26.