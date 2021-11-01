Гинцбург рассказал о самочувствии трижды привитых «Спутником V»

Глава центра Гамалеи Гинцбург заявил, что никаких нареканий на действия «Спутника V» нет

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что никаких жалоб на самочувствие по поводу побочных действий «Спутника V» нет даже среди тех, кто уже получил прививку трижды. Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет», — заявил Гинцбург, отвечая на вопрос, как привитые переносят «Спутник V».

Ранее Гинцбург заверил россиян в эффективности российской вакцины «Спутник V» от всех штаммов коронавируса. Препарат эффективен в том числе и против нового варианта «дельта»-штамма. По словам Гинцбурга, его новые варианты появляются постоянно. Однако распространенность ни одного из них не превысила 0,1 процента, по крайней мере в Москве, отметил он.

О регистрации «Спутника V» президент России Владимир Путин объявил 11 августа. Разработка центра Гамалеи стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.