Оценены юридические последствия покупки QR-кода в случае заболевания COVID-19

Тестирование на наличие прививки от COVID-19 может привести к появлению случаев уголовного преследования. Так последствия покупки QR-кода в случае заболевания коронавирусом в разговоре с «Лентой.ру» оценил юрист, директор юридической компании «Юсуфов групп» Асад Юсуфов.

По словам Юсуфова, за продажу несуществующих QR-кодов о вакцинации можно получить наказание по статье 159 УК («Мошенничество»). Если подделку документа осуществило юридическое лицо, оно может понести ответственность по статье 19.23 КоАП, по ней грозит штраф от 50 тысяч рублей.

Также в России существует уголовная ответственность по статье 327 УК («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков») за подделку любого официального документа, который предоставляет какие-либо права или освобождает от обязанностей, уточнил специалист.

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Юсуфов добавил, что также есть соответствующее разъяснение пленума Верховного суда № 43, в котором четко предусмотрено, что любые электронные документы, выдаваемые органом власти, аналогичным образом приравниваются к официальным документам.

«Приравниваются по юридической значимости как подделки паспорта или подделки документов о высшем образовании. То есть тут ответственность несут как изготовители, так и приобретатели и распространители», — сказал специалист.

Он добавил, что также есть статья 324 УК («Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград»). По ней грозит штраф до 80 тысяч рублей или арест до трех месяцев.

«Допустим, если вдруг выявлено, что у человека поддельный сертификат, пойдут случаи уголовного преследования. Это надо будет еще доказать, что человек не имеет отношения к тому, что документ стал поддельным, но боюсь, это будет сложно. Тут вопрос, насколько сторона защиты сможет обосновать, что тест не является доказательством как таковым», — заключил Юсуфов.

О появлении специального теста на наличие прививки стало известно ранее. По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, подлинность документа о вакцинации подтвердит наличие в крови антител к аденовирусу Ad26. Как объяснил врач-инфекционист Евгений Тимаков, тест на проверку подлинности вакцинации «Спутником V» нужен для доказательства и проверки эффективности российского препарата. По его словам, тест покажет, что вакцина работает и что есть те, кто покупают сертификаты.