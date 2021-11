Названы условия для утечки персональных данных

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев рассказал, при каких условиях персональные данные россиян утекают к мошенникам, передает радио Sputnik.

Аналитик объяснил, что к персональным данным относятся разнообразная информация о человеке, но мошенников наиболее интересуют данные, открывающие доступ к финансам. Чтобы получить информацию о банковских счетах граждан, злоумышленники прибегают к методам социальной инженерии. Виновными в утечке паспортных данных Парфентьев назвал компании, которые не удаляют информацию вовремя.

«В большинстве случаев утечки персональных данных возникают в связи с тем, что они продолжают храниться после того, как цель их сбора и обработки была достигнута. То есть у компании уже нет необходимости хранить персональные данные, но их продолжают хранить, что привлекает внимание злоумышленников», — объяснил специалист.

Парфентьев добавил, что паспортные данные пользуются спросом среди мошенников. Чтобы уберечь информацию граждан от утечки, необходимо изменить правила предоставления услуг.

«Сейчас гражданин —заложник ситуации take it or leave it, то есть либо человек предоставляет данные компаниям, либо не может получить услугу. В этом плане необходимо некоторое изменение государственного регулирования предоставления персональных данных. То есть теоретически некоторые действия должны совершаться без требования предоставить персональные данные»", —заключил эксперт.