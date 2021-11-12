Путин назвал правильный подход к персональным данным россиян

Президент России Владимир Путин назвал правильный подход к персональным данным граждан. Об этом он заявил на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021, передает ТАСС.

По словам Путина, к вопросу о персональных данных нужно подходить предельно аккуратно и взвешенно. Президент отметил, что любое действие должно совершаться только с согласия человека.

Глава государства рассказал, что технологии искусственного интеллекта сегодня являются «точкой притяжения для талантливых, творческих людей, готовых мечтать и добиваться поставленных целей». Как уточнил Путин, важно, чтобы такие технологии работали не во вред, а на благо человека, а также помогали сберечь планету и обеспечить ее устойчивое развитие.

До этого президент заявил о необходимости использовать возможности метавселенных, «чтобы общаться и учиться, несмотря на расстояния». При этом Путин подчеркнул, что нельзя бежать от реального мира в виртуальный.

Ежегодная международная конференция AI Journey посвящена развитию искусственного интеллекта и проводится Сбером при участии экспертов со всего мира. В 2021 году мероприятие проходит с 10 по 12 ноября.