Американская телеведущая похвасталась фотографией на фоне Путина

Журналистка CNBC Хедли Гэмбл, работавшая модератором пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), похвасталась своим фото с президентом России Владимиром Путиным. Фотографией американская телеведущая поделилась в своем Instagram.

На фото, которое разместила газета «Коммерсантъ» на первой полосе, видны ноги журналистки на фоне российского лидера, который сидит рядом. «Мой лучший ракурс», — подписала Гэмбл пост, добавив под него хештеги «феминизм» и «Россия».

На форуме Путин назвал Гэмбл красивой женщиной. «Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, а она мне совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал…» — заметил глава государства в ответ на вопрос журналистки о том, как Москва может заставить Европу поверить, что Россия — надежный партнер в вопросе поставок газа, когда она не поставляет эту энергию по газопроводам.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 13 по 15 октября в «Манеже». Организаторами выступают Фонд Росконгресс, Минэнерго России и правительство Москвы.