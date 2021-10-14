Российский сенатор раскритиковал вопрос американской журналистки Путину

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал вопрос американской журналистки телеканала CNBC о газе к президенту России Владимиру Путину, заявив в своем Telegram-канале, что он был задан в угоду пропагандистским настроениям западной прессы.

Репортер спросила в рамках форума «Российская энергетическая неделя», каким образом Москва может убедить Европу в своей надежности, если «не поставляет энергию по газопроводам». Российский лидер, в свою очередь, заверил ее, что «Газпром» увеличил прокачку на 10 процентов, а страна — на 15.

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Пушков подчеркнул, что журналистка оказалась не готова к компетентному разговору с Путиным, она плохо ориентируется в ситуации на газовом рынке и мыслит штампами.

«Ее вопросы выдают очень поверхностный подход и незнание темы. Не говоря уже о том, что ее задача — не выяснить позицию и понять логику собеседника, а старательно задать так называемые "острые вопросы", которые являются лишь отражением пропагандистских выпадов западной прессы», — добавил сенатор.

Пушков заключил, что профессионалы, выступившие на форуме, подтвердили слова Путина. Они отметили, что в Европе стало меньше газа не из-за России, а из-за сокращения поставок из других источников, в частности, из-за США, которые переориентировались на азиатский рынок, в первую очередь, Китай.

Ранее Путин в рамках пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» отметил, что цены на энергию стремительно выросли из-за ошибок европейских правительств. Президент также пообещал, что Россия выйдет на рекордные поставки газа до конца года, чтобы обеспечить стабильность энергетического рынка. Он заявил, что Россия полностью выполняет обязательства по контрактам и обеспечивает бесперебойные поставки газа в Европу. По его словам, страна готова предоставить партнерам столько газа, сколько они попросят.

