Путин заявил о необходимости использовать возможности метавселенных

Людям необходимо использовать возможности метавселенных, чтобы общаться и учиться, несмотря на расстояния. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021, передает ТАСС.

При этом он отметил, что нельзя бежать от реального мира. «Сам термин "метавселенная" три десятилетия назад предложил известный писатель-фантаст [Нил Стивенсон]. И по его замыслу люди буквально бежали, спасались в ней от несовершенства реального мира. Но такой подход был бы слишком пессимистичным для нас сегодня и, думаю, по этому пути точно не стоит идти. Напротив, нужно использовать возможности метавселенных, чтобы люди могли общаться, вместе работать, учиться, реализовывать совместные творческие, деловые проекты, невзирая на большие расстояния», — сказал глава государства.

Путин также заключил, что это вызов для компаний.

В феврале президент России заявил, что миром будет править тот, кто станет лидером в глобальном соревновании за технологии и знания. «Мы видим, что глобальные соревнования за технологии и знания во всем мире стремительно растут. (...) Совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперед, будет определять дальнейшее развитие всего человечества», — сказал он.