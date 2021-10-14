Путин наградил Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин принял решение наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени руководителя и ведущего КВН Александра Маслякова. Это следует из указа главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 14 октября.

Как следует из документа, Масляков удостоен награды за значительный вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную работу.

После присвоения данной награды Масляков стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». До этого, в 2006 году, он был награжден орденом IV степени, в 2011-м — III степени, а в 2016-м — II степени.

Масляков — советский и российский телеведущий, известен благодаря таким проектам, как КВН, «Алло, мы ищем таланты», «А ну-ка, девушки!». Он является заслуженным деятелем искусств РФ. В 2006 году Масляков также был награжден орденом «За заслуги перед Чеченской республикой».

