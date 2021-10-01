Масляков рассказал об отношении к критике КВН

Александр Масляков о критике КВН: не всем нравится одно и то же

Руководитель и ведущий Клуба веселых и находчивых Александр Масляков рассказал о том, как он относится к критике проекта. Свое отношение к негативным высказываниям о КВН он раскрыл в интервью KP.RU.

«Понимаете, жизнь вообще такая. Не всем нравится одно и то же», — сказал Масляков в ответ на вопрос о том, задевает ли его то, что КВН стало модно ругать. Ведущий добавил, что интернет дал возможность высказаться любому желающему. Он с сожалением констатировал, что делиться своим мнением в основном хотят те, у кого оно негативное.

«Для них главное поставить себя выше того, кого он критикует. Это какая-то новая данность и мне это не сильно понятно, честно скажу», — отметил Масляков. Ведущий подчеркнул, что сам в аналогичных ситуациях поступает иначе.

В этом же интервью Масляков высказался о новом юмористическом телепроекте «Игра», участниками которого стали многие бывшие кавээнщики. Телеведущий посчитал проект калькой КВН и заявил, что обещать победителям шоу 30 миллионов рублей — это аморально по отношению к молодым людям, которым эта игра интересна.

Ранее с критикой проекта выступали многие бывшие игроки КВН. Блогерша Ида Галич, выступавшая в премьер-лиге КВН, говорила, что программа не адаптировалась к современным реалиям и утратила статус стартовой площадки для будущих звезд. Комик Нурлан Сабуров критиковал проект за то, что команды КВН, по его словам, должны платить взносы за участие. Шоумен и бывший капитан команды «Федор Двинятин» Александр Гудков в октябре 2020 года констатировал смерть КВН.