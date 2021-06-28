Российский комик раскрыл отношения с Масляковым после ухода из КВН

Российский комик, бывший участник команды «Сборная Камызякского края» Денис Дорохов раскрыл, как руководитель КВН Александр Масляков относится к нему и другим комикам, которые ушли из проекта. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Макарена».

«Я надеюсь, что мы в прекрасных отношениях. Почему подбешивает его из-за ухода кого-то куда-то?», — отметил комик, говоря об отношении Маслякова к его уходу на канал ТНТ и к уходу многих других юмористов, в прошлом звезд КВН.

По мнению Дорохова, юмористический конкурс и был создан с той целью, чтобы в дальнейшем участники, ставшие популярными, могли проявить себя в других проектах или начинать свои собственные.

«КВН — это же школа. Всю жизнь оставаться в школе сложно. Тем более директором ты не станешь», — заключил комик и рассмеялся.

Ранее Дорохов рассказал, что высоко оценивает опыт, полученный в КВН, но считает правильным уход из юмористического проекта. Он рассказал, что не получал денег от участия и порой даже вкладывал собственные средства.