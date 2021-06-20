Российский комик рассказал о запрещенной в КВН шутке о ведущем Первого канала

Российский музыкант и бывший участник КВН Александр Пушной рассказал о запрещенной в передаче шутке о Николае Дроздове, бывшем ведущем программы «В мире животных» на Первом канале. Историей об этом он поделился в ролике для YouTube-канала «Бар в большом городе».

По словам комика, авторы, которые работали с ним, написали для Дроздова целый номер. Шутки основывались на том, что телеведущий, известный своей любовью к природе и пропагандой защиты окружающей среды, в привычной для зрителей манере говорил о том, как съемочная группа наносит животным вред.

«Вот смотрите, как плюхнулся исполин-бегемот в лужу, не выдержав удара нашего джипа. А вот смотрите, наша ассистентка Танечка топчет кедами гнездо иволги. Ну, что же ты иволга? Яйца надо беречь!» — привел Пушной примеры шуток из номера.

«Потом в КВН дали, [Александр] Васильевич [Масляков] сказал: "Не возьмем". А нам было так смешно», — добавил музыкант.

Ранее о цензуре в КВН рассказал актер и бывший участник команды «Уральские пельмени» Сергей Светлаков. По его словам, Первый канал вырезал его шутку о постоянном члене жюри Юлии Гусмане.