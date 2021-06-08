Российский юморист сравнил Маслякова с царем и богом

Российский юморист, бывший участник КВН Сергей Писаренко рассказал, что в его команде «Уездный город» очень уважали руководителя КВН Александра Маслякова. В интервью для шоу «Загугли звезду» издания «Телепрограмма» он сравнил ведущего с царем и богом.

«Ведущего КВН называли Барин, поэтому Александр Васильевич был бог и царь», — отметил комик. По его словам, для команды Масляков «всегда был символом и вершиной всего, что происходило вокруг».

Писаренко подчеркнул, что коллектив даже побаивался ведущего — переживали, что ему может не понравиться шутка. На всех банкетах участники КВН поднимали тосты за Маслякова, а также подходили к его столу, чтобы поздравить лично.

По словам юмориста, у него всегда были хорошие отношения с руководителем КВН. Писаренко подчеркнул, что всегда относился к Маслякову уважительно. «Александр Васильевич всегда был справедлив и действительно занимался творчеством, что всегда очень здорово», — заключил он.

В 2020 году Писаренко ответил на вопрос украинского журналиста и блогера Сергея Иванова о принадлежности Крыма. Журналист задал вопрос в конце интервью, из-за чего Писаренко резко ответил, что не собирался обсуждать политику. Однако затем он коротко ответил журналисту.