Бывший игрок КВН рассказал Урганту о планах сменить Маслякова

Соведущий «Вечернего Урганта», бывший игрок КВН Дмитрий Хрусталев рассказал о планах вести юмористическое телешоу КВН. О желании стать новым ведущим и сменить Александра Маслякова-младшего он заявил во время общения с Иваном Ургантом в эфире Первого канала.

«Вот моя любимая песня Шаинского — "Мы начинаем КВН". Ведь я хочу вести эту передачу, конечно. После Александра Васильевича (Маслякова, ведущего и руководителя КВН. — прим. «Ленты.ру»), естественно», — заявил ведущий. Услышав это, Ургант посмотрел в камеру и сказал: «Александр Васильевич, с праздником!»

Также ведущий телешоу поинтересовался, что будет в таком случае с сыном Маслякова Александром, который мог бы продолжить проект отца. «Какой Александр Александрович? Надо же когда-то нарушать режим самодержавия. Буду Лениным в КВН», — пошутил Хрусталев. «Митька, а будет временное жюри? И будет ли Галустян, переодевшись женщиной, сбегать с КВН?» — высмеял Ургант слова коллеги по эфиру, сравнив ситуацию с Февральской и Октябрьской революциями 1917 года.

Хрусталев начинал карьеру в КВН, выступая за «Сборную Санкт-Петербурга». Александр Масляков с 1986 года является бессменным ведущим программы. Его сын Александр также давно работает над созданием КВН, в настоящее время он ведет Премьер-лигу.