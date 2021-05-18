Популярный телеведущий объяснил причины смерти КВН

Популярный ведущий и комик Михаил Шац в интервью YouTube-каналу Labelsmart объяснил, почему юмористический проект КВН утратил популярность.

Шац констатировал смерть проекта, вспомнил, что об этом также говорил комик и бывший игрок КВН Александр Гудков. «Он умер, потому что он не смог понять, чего сейчас нужно людям. Он не стал для них YouTube», — назвал причину ведущий.

Он подчеркнул, что в свое время КВН сыграл важную роль в жизни страны. По его мнению, проект был одним из каналов информации, который помогал людям формировать оценку тех или иных актуальных событий.

В октябре 2020 года Александр Гудков заявил, что КВН умер. По его словам, за год в эфир выходят только четыре игры «Клуба веселых и находчивых». При этом выступления показывают через месяц после записи, из-за чего шутки успевают устареть.

В 2019 году Шац после долгого перерыва вернулся на СТС. В настоящий момент он ведет развлекательное шоу «Дело было вечером». В 2012 году Шаца и его жену Татьяну Лазареву отстранили от работы. По словам супругов, это было связано с их оппозиционной активностью. После ухода с СТС Шац работал на каналах «Наш футбол» и «НТВ плюс Футбол», после чего занялся стендапом.