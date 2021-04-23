Российский комик объяснил причины негативного отношения к КВН

Российский комик Айдар Гараев, бывший капитан команды КВН «Союз», объяснил причины, по которым многие осуждают КВН. О критике проекта он порассуждал в YouTube-шоу МузLoft.

Гараев отметил, что причины «хаять КВН» действительно существуют. В частности, по его мнению, уровень игры сильно упал. В то же время комик подчеркнул, что многие люди, которые сегодня негативно относятся к КВН, — это те, кто долго находился внутри системы, но ничего не добился.

С другой стороны, по словам Гараева, с критикой проекта также выступают те, кто смог добиться успеха без КВН, несмотря на то, что он был по сути единственной площадкой для начинающих юмористов. Комик подчеркнул, что эти люди могут считать КВН машиной, которая мешала им проявить себя.

Гараев также связал негатив в отношении проекта от его бывших участников с тем, что игра в КВН не приносила прибыли до момента, пока участник не начинал гастролировать.

«Я, если честно, тоже в последнее время часто ругаю КВН, но это не значит, что я его не люблю. То есть это же площадка, которая, по сути, меня родила как творческую личность», — заключил Гараев.

Ранее российский стендап-комик Евгений Чебатков в интервью журналисту Юрию Дудю объяснил причины ненависти к КВН. Он также рассказал, что в детстве любил смотреть КВН. Однако чем старше он становился, тем более абсурдной казалась ему передача.