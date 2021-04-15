Ургант высмеял появление Бузовой в жюри КВН

Ведущий Первого канала Иван Ургант посмеялся над появлением певицы и телеведущей Ольги Бузовой в жюри КВН, а также в ироничной форме порассуждал о будущем звезды на проекте. Выпуск «Вечернего Урганта» доступен на YouTube.

Ургант сказал, что Бузовой нужно «плавно входить» в новую для нее передачу, поэтому предложил несколько изменений для Клуба веселых и находчивых.

«Какое-то время рядом с ее столом будет разожжен небольшой костер, на котором [Юлий] Гусман сможет жарить шпикачки», — сказал юморист. Он добавил, что ради бывшей ведущей «Дома-2» в КВН изменят систему оценок: Бузовой позволят вместо баллов использовать эмодзи.

«Единственное пожелание от Ольги, которое пришло в Клуб веселых и находчивых — сделать выступления по 15 секунд, чтобы они помещались в сторис в Instagram», — сыронизировал Ургант.

В конце монолога ведущий представил ситуацию, что в скором времени блогеры займут все места в жюри КВН. Помимо Бузовой, оценки за выступления будут выставлять Джиган и Инстасамка, а председателем жюри станет «Руки-базуки».

Бузова сообщила о появлении в КВН в качестве члена жюри 14 апреля. Телеведущая отметила, что исполнила мечту детства.