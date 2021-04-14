Бузова пришла на съемки КВН и рассказала о мурашках от Маслякова

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что исполнила мечту детства. В Instagram она сообщила, что пришла на съемки КВН в качестве члена жюри.

«Сегодня моя мечта превзошла себя. Я оказалась в жюри КВН. Рядом со мной был Юлий Соломонович Гусман», — описала она свои впечатления. Бузова рассказала, что у нее «аж мурашки пробежали», когда Масляков вышел на сцену и объявил о начале игры.

По словам ведущей, в детстве она регулярно смотрела юмористический проект в эфире Первого канала. «У нас была традиция в Санкт-Петербурге смотреть это шоу всей семьей», — заметила она. Бузова вспомнила, как после эфира ее одноклассники цитировали шутки из КВН в школе.

«Я мечтала хотя бы просто оказаться в этом легендарное зале и увидеть своими глазами это все. Для меня это большая честь. Спасибо», — заключила звезда.

Ранее Бузова подтвердила, что отказалась вести перезапуск реалити-шоу «Дом-2» на канале «Ю». Свое решение она приняла после долгих раздумий. По словам ведущей, она расстроена из-за произошедшего, но «должна идти дальше».