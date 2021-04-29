Популярный комик рассказал о редактуре шуток на КВН

Популярный комик Азамат Мусагалиев, бывший капитаном команды КВН «Камызяки», в YouTube-шоу «Предельник» рассказал о том, как на телепроекте редактировали шутки. Выпуск опубликован на канале Андрея Пределина.

По словам Мусагалиева, ведущий КВН Александр Масляков стал лояльно относиться к членам их команды после одного случая. Однажды во время редактуры Масляков забраковал все шутки из выступления, которое подготовили «Камызяки». На следующий день должен был быть финальный прогон, однако игроки не смогли придумать новые номера. Тогда Мусагалиев решил, что утром позвонит Маслякову. Он объяснил ведущему, что команда не готова к прогону, и предложил разрешить им выступить на игре с шутками, которые они напишут в течение дня.

Масляков согласился. К игре, которая была на следующий день, «Камызяки» подготовили новые номера, с которыми смогли выиграть. При этом материал, с которым они выступали, был «не тронут никем». После этого Масляков стал доверять членам их команды, отметил Мусагалиев.

«С тех пор мы вообще потеряли смысл в редактуре без него», — признался комик. По его словам, когда команда приходила на редактуру, многие сотрудники телепроекта говорили, что предложенные ими шутки не пустят в эфир, так как «Масляков будет недоволен». В ответ на это «Камызяки» показывали свои шутки лично ведущему и добивались того, чтобы их номера одобряли. В то же время, по словам Мусагалиева, участники других команд боялись звонить Маслякову и действовать в обход редакторов программы.

Ранее Мусагалиев рассказал о том, как снимался для шоу «Где логика?» на телеканале ТНТ. По словам комика, когда он впервые вышел в студию, он ничего не понимал. При этом помощник, чьи подсказки он слышал в наушнике, говорил одновременно с героем передачи, что еще больше сбивало Мусагалиева.