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Популярный комик рассказал об обмане Маслякова-младшего

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Азамат Мусагалиев и Александр Масляков
Азамат Мусагалиев и Александр Масляков
Кадр: Первый канал

Популярный комик и бывший игрок КВН Азамат Мусагалиев рассказал, как однажды смог обмануть ведущего премьер-лиги клуба Александра Маслякова-младшего, с которым поддерживал дружеские отношения. Об этом артист вспомнил в интервью бывшему участнику КВН Андрею Пределину для YouTube.

По словам Мусагалиева, однажды его команда «Камызяки» спорила с соперниками о том, кто у них будет звездой в СТЭМе (студенческий театр эстрадных миниатюр). В итоге «Камызяки» заявили, что вместе с ними выступит Масляков-младший, хотя на тот момент это был блеф. Однако вскоре Мусагалиев и коллеги по команде встретили Маслякова-старшего и попросили его уговорить сына поучаствовать. Ведущий КВН согласился.

Мусагалиев уточнил, что на первый СТЭМ уговорить Маслякова-младшего не удалось, поэтому команда писала новый вариант выступления, чтобы заинтересовать его. «Написали шутки-заманухи, на которые он согласится сто процентов, а в итоге убрали их из выступления, аргументируя тем, что они несмешные», — пояснил комик.

Юморист подчеркнул, что на репетиции Масляков-младший заметил изменения в сценарии СТЭМа и начал спрашивать, где другие шутки. «Тогда ответил, что не знаю, вот так утвердили. К папе все вопросы, их вырезали», — вспомнил Мусагалиев. По его словам, выступление в итоге состоялось, как и планировалось.

Ранее Мусагалиев рассказал о том, как на телепроекте редактировали шутки. По его словам, ведущий Александр Масляков стал лояльно относиться к членам их команды после одного случая.

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