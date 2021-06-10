Бывший игрок КВН назвал условие для закрытия программы

Креативный продюсер «Comedy Баттл», бывший игрок команды КВН «Станция Спортивная» Константин Обухов рассказал, почему юмористическая передача под руководством Александра Маслякова до сих пор существует. Условие, при котором программа может закрыться, он назвал в интервью Андрею Пределину, ролик доступен на YouTube.

По мнению Обухова, КВН до сих пор существует только благодаря ежегодному Сочинскому фестивалю. Мужчина назвал это мероприятие «центром силы, на которое съезжаются все». Поэтому Клуб прекратит свое существование, если фестиваль отменят, причем не сразу, а спустя несколько лет, уверен бывший игрок КВН.

На вопрос Пределина о том, что нужно изменить в КВН, Обухов посоветовал авторам программы ничего не делать.

«Мне кажется, менять там ничего не надо. Все попытки изменить могут только навредить», — ответил бывший игрок. Он добавил, что в КВН периодически появляются новые члены жюри и конкурсы, но подобные замены всегда происходили в Клубе. Однако самым главным условием для развития проекта Обухов назвал приход новых людей.

«Этот поезд под названием КВН невозможно с рельс столкнуть. Он едет очень долго и очень уверенно по своей колее. И нельзя его трогать. Вот есть законы физики, химии, человеческого отношения — нельзя такие вещи трогать», — вынес вердикт Обухов. Он также сравнил программу с ветхим зданием, у которого есть «какие-то шероховатости», но которое продолжает стоять.

Ранее российский юморист, бывший участник КВН Сергей Писаренко рассказал, что в его команде «Уездный город» очень уважали руководителя проекта Александра Маслякова. В интервью он сравнил ведущего с царем и богом.