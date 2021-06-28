Российский комик раскрыл причины ухода из КВН

Российский комик, бывший участник команды «Сборная Камызякского края» Денис Дорохов заявил, что положительно относится к опыту, полученному в КВН, но считает правильным уход из юмористического проекта. Причины перехода к другим форматам он раскрыл в интервью YouTube-каналу «Макарена».

«Надеюсь, что мы в прекрасных отношениях. КВН — это же школа. Всю жизнь оставаться в школе сложно. Тем более директором ты не станешь», — отметил комик, прокомментировав свои отношения с Александром Масляковым.

Комик уточнил, что в КВН вряд ли могли негативно отнестись к его уходу на ТНТ в прошлом. Дорохов пояснил, что, хотя и не зарабатывал денег за выступления в КВН, позитивно оценивает годы, проведенные в «Камызяках». «Максимально тепло вспоминаю то время», — заключил он.

Ранее российский музыкант и бывший участник КВН Александр Пушной рассказал о запрещенной в передаче шутке о Николае Дроздове, бывшем ведущем программы «В мире животных» на Первом канале. По словам комика, для Дроздова написали целый номер.