Масляков раскрыл свое отношение к проекту «Игра» с бывшими кавээнщиками

Руководитель и ведущий КВН Александр Масляков раскрыл свое отношение к новому юмористическому телепроекту «Игра», участниками которого стали многие бывшие кавээнщики. Своим мнением он поделился в беседе с «KP.RU».

Телеведущий раскритиковал шоу, назвав его калькой КВН. «Как раньше говорили, "все вокруг колхозное, все вокруг мое". Не попытавшись даже как-то что-то видоизменить, они берут проект, существующий много лет, и лепят его за большие деньги», — отметил Масляков.

По его мнению, обещать победителям шоу 30 миллионов рублей — это аморально по отношению к молодым людям, которым эта игра интересна. При этом Масляков отметил, что пока не посмотрел новый проект, так как был занят на съемках, но слышал о нем от знакомых.

Руководитель КВН добавил, что не собирается подавать в суд на создателей «Игры». Масляков объяснил, что этим вопросом должен заниматься Первый канал. «Лично я не собираюсь ни с кем судиться. Я собираюсь потратить силы, которые мне господь бог оставил, на дело, которое я люблю и в котором вижу смысл», — подчеркнул он.

Премьера юмористического шоу «Игра» состоялась на канале ТНТ 26 сентября. За приз в размере 30 миллионов рублей борются команды бывших кавээнщиков и молодых комиков. Ведущим программы стал стендапер Евгений Чебатков, в состав жюри вошли Гарик Мартиросян, Нурлан Сабуров, Гарик Харламов и Юлия Ахмедова.