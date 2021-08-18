Бывший участник КВН рассказал о закулисье проекта

Генеральный продюсер Yellow, Black & White сценарист и бывший участник КВН Алексей Троцюк рассказал о том, как благодаря проекту построил свой первый бизнес. Об этом и закулисье КВН он вспомнил в интервью, опубликованном на YouTube-канале Esquire Russia.

Продюсер рассказал, что открыл свой первый бизнес, когда завершил карьеру в проекте: он помогал другим командам готовиться к выступлениям. «Иногда к нам кто-то обращался, иногда мы кого-то находили. Мы старались брать команды, у которых есть идея, потому что, когда нет идеи, то нечего развивать», — поделился Троцюк.

Он объяснил, что работал сразу с несколькими командами КВН: все они платили за время и знали, что Троцюк параллельно помогает их конкурентам. «В какой-то момент все дошло до абсурда. Был год, когда в финале Высшей лиги из четырех команд три были наши», — поделился сценарист.

По словам Троцюка, со временем ситуация сложилась таким образом, что он и его команда готовили около 25 процентов выступлений для команд телепроекта. В итоге продюсер понял, что исчерпал возможности для роста в КВН, потерял к нему интерес и начал заниматься другими областями телевидения.

Алексей Троцюк — продюсер и сценарист, обладатель премий ТЭФИ, НИКА, «Золотой орел». С 1998 по 2000 годы играл в КВН в составе команды Белорусского государственного университета. Является продюсером более 80 фильмов и сериалов, в их числе «Последний богатырь», «Холоп», «Текст», «Непосредственно Каха», «Даешь молодежь!», «Кухня» и «Вампиры средней полосы».

