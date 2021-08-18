Звезда КВН признался в пережитой звездной болезни

Актер и ведущий Арарат Кещян рассказал о звездной болезни и назвал ее «страшной штукой»

Бывший участник команды КВН «Сборная РУДН», популярный актер и ведущий Арарат Кещян признался, что ранее пережил звездную болезнь. Об этом он сказал в эфире шоу «Эмпатия Манучи», запись которого доступна на YouTube.

Кещян вспомнил, что в какой-то момент начал ощущать вседозволенность, назвав ее «страшной штукой». «Вот в тот момент я понял, что такое наркотик — власть. (...) Тебе можно делать вещи, которые другим нельзя. Вот это понимание, когда оно к тебе приходит, и ты принимаешь его за реальность — это страшно», — сказал звезда КВН.

По словам Кещяна, чувство вседозволенности касалось его поведения в обществе и на дороге. Юморист готов был нарушать правила, если считал, что ему необходимо это сделать, и не боялся последствий. Однажды актер попал в ДТП, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Он признался, что ему до сих пор очень стыдно за свой поступок.

«Слава Богу, [этот период вседозволенности] был короткий. Наковальня прилетела быстро, упала на голову. И как-то она хоть упала сверху, но откинула меня в сторону. И я так увидел это и [подумал]: "блин, стыдно"», — заключил Кещян.

В сентябре у звезды КВН забрали водительское удостоверение. Кещяна задержали на севере Москвы за выезд на встречную полосу.