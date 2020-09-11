Актер «Универа» раскрыл подробности рассмешившего его приговора

Актер Арарат Кещян раскрыл подробности рассмешившего его приговора. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Артист «Универа», которого оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения, рассказал, что инцидент произошел еще три месяца назад во время его поездки в аэропорт. Он пересек сплошную, а затем увидел машину ДПС. По словам звезды, инспекторы начали говорить, что он выехал на встречную полосу. Кещан в свою очередь требовал представить доказательства.

«Пишу несогласие. Фраза от инспектора: "Зачем вы усложняете? Хотите суд?". Запугивает, гаденыш. В общем оформляют, я пишу несогласие», — вспомнил актер.

Он заявил, что в суде инспекторы давали разные показания. Один из них говорил, что машина ДПС двигалась вплотную к машине Кещяна в плотном потоке, что позволило им заметить нарушение. Другой же утверждал, что автомобиль двигался по другой улице. При этом никаких видеодоказательств нарушения они предоставить не смогли. В итоге Кещяна признали виновным и обязали выплатить штраф.

Ранее сообщалось, что актер рассмеялся после оглашения приговора в суде. Он спросил у адвоката, как вообще возможно доказать свою невиновность. «Презумпция невиновности заключается в том, что ты не должен доказывать, они должны были доказать», — ответил защитник.

41-летний Арарат Кещян известен по таким фильмам и сериалам, как «Универ», «Кавказская пленница!», «СашаТаня», «Мамы», «Тот еще Карлосон!», «Няньки» и «Одноклассницы».