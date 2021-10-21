Путин пообещал Муратову посмотреть «размытые критерии» в законе об иноагентах

Закон об иностранных агентах не запрещает иметь свое мнение по какому-то вопросу, а связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства ответил таким образом на вопрос главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова о размытых критериях в соответствующем законе.

«Закон не запрещает и далее вести деятельность иноагентам, просто их финансирование должно быть окрашено», — отметил глава государства, при этом пообещав посмотреть размытые критерии закона об иноагентах в России.

Ранее сообщалось, что правительство сделает поблажки некоторым СМИ с иностранным финансированием. Сейчас перед РКН могут не отчитываться представительства иностранных СМИ, которые работают в России с разрешения МИД РФ, а также СМИ, созданные в рамках международных договоров России. Минцифры в поправках предлагает добавить к этому списку СМИ, финансируемые субсидиями из бюджета, и те, учредителями которых являются федеральные органы государственной власти России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности отменить закон об иноагентах, отметил, что такие инициативы радикальны, однако правоприменительная практика закона может обсуждаться.