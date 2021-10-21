Правительство сделает поблажки некоторым СМИ с иностранным финансированием

Минцифры предложило расширить перечень средств массовой информации, которые могут не отчитываться перед Роскомнадзором (РКН) об иностранном финансировании. По мнению ведомства, правительство должно сделать поблажки некоторым СМИ, в том числе государственным. Соответствующие поправки в статью 19.2 закона о СМИ, опубликованных на портале проектов нормативно-правовых актов.

Сейчас перед РКН могут не отчитываться представительства иностранных СМИ, которые работают в России с разрешения МИД РФ, а также СМИ, созданные в рамках международных договоров России. Минцифры в поправках предлагает добавить к этому списку СМИ, финансируемые субсидиями из бюджета, и те, учредителями которых являются федеральные органы государственной власти России.

Если установлен факт получения финансирования из-за рубежа, СМИ могут признать в России иностранным агентом. В таком случае оно попадет в специальный реестр Минюста. Согласно российскому законодательству, СМИ-иноагенты обязаны предоставлять подробную финансовую отчетность о всех своих доходах и расходах, данные о персональном составе руководства и аудиторских проверках. Кроме того, иноагенты должны ставить пометку о своем статусе на каждом сообщении и материале на сайтах СМИ и в социальных сетях.

Ранее стало известно, что «Яндекс.Новости» начали маркировать СМИ-иностранных агентов. Под их заголовками появилась соответствующая пометка. Как пояснили «Ленте.ру» в «Яндексе», новостной агрегатор обязан это делать в соответствии со статьей 10.4 закона «Об информации».