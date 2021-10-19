Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность отмены закона о СМИ-иноагентах. Он назвал соответствующие инициативы журналистского сообщества радикальными и отверг их, однако сообщил, что правоприменительная практика закона может обсуждаться. Его слова приводит ТАСС.

«Мы знаем, что были такие радикальные предложения — отменить закон, но на это уже последовал однозначный ответ, что закон должен быть, ибо он необходим», — ответил представитель Кремля.

Говоря о том, может ли закон быть скорректирован, Песков отметил, что уже существует инициативы, касающиеся его правоприменительной практики. По его словам, вопрос заключается только в «модальности того, как это будет рассматриваться». В то же время пресс-секретарь президента не стал комментировать присвоение статуса СМИ-иноагента изданиям «Росбалт» и Republic. По его словам, соответствующие разъяснения может давать только Минюст России.

15 октября Минюст признал «Москоу диджитал медиа», издателя Republic, и акционерное общество «РС-Балт», которое является юридическими лицом издания «Росбалт», СМИ-иноагентами.

В конце августа журналисты написали открытое обращение к российским властям. Сотрудники ряда СМИ требовали отменить закон об иноагентах, а также пересмотреть решения о закрытии изданий их коллег. Спустя несколько недель на обращение ответила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сообщила, что российские власти на планируют отменять закон об иноагентах, однако допустила его корректировку.

До этого иноагентами были признаны издания «ОВД-Инфо», «Важные истории», «Медуза», VTimes, «Проект», «Журналист-иностранный агент», «Радио Свобода», а также некоммерческая правозащитная организация «Якутия — наше мнение» и другие.