Минюст пополнил список иноагентов двумя организациями

Минюст России пополнил список средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, двумя организациями. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что в реестр внесли «Москоу диджитал медиа», издателя Republic, и акционерное общество «РС-Балт», которое является юридическими лицом издания «Росбалт».

Ранее стало известно, что в список СМИ-иноагентов включили АНО по защите прав человека и информированию населения «Якутия — наше мнение». В Минюсте пояснили, что организация была создана российским физическим лицом, ранее внесенным в реестр, — Степаном Петровым.

До этого Минюст включил в список еще девять журналистов и три компании. В реестр попали Галина Арапова, Татьяна Вольтская, Андрей Захаров, Екатерина Клепиковская, Роман Перл, Евгений Симонов, Елена Соловьева, Даниил Сотников и Елизавета Сурначева. Кроме того, в список включили ООО «МЕМО», американскую компанию Mason G.E.S. Anonymous Foundation, являющуюся владельцем интернет-издания mnews.world, а также зарегистрированную в Нидерландах компанию Stichting Bellingcat.

В августе сотрудники ряда изданий написали открытое обращение к российским властям. В нем журналисты потребовали отменить закон об иноагентах, а также пересмотреть решения о закрытии изданий их коллег. Спустя несколько недель после обращения спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что закон об иноагентах не планируют отменять. При этом она допустила его корректировку.