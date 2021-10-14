Минюст признал правозащитную организацию «Якутия — наше мнение» иноагентом

Минюст России внес АНО по защите прав человека и информированию населения «Якутия — наше мнение» в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте министерства.

Автономная некоммерческая правозащитная организация «Якутия — наше мнение» была создана российским физическим лицом, ранее внесенным в реестр, пояснили в Минюсте. Речь идет о Степане Петрове.

В ведомстве отметили, что речь идет о «добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности».

Ранее Минюст включил в реестр еще девять журналистов и три компании. В список попали Галина Арапова, Татьяна Вольтская, Андрей Захаров, Екатерина Клепиковская, Роман Перл, Евгений Симонов, Елена Соловьева, Даниил Сотников и Елизавета Сурначева. Кроме того, в реестр включили ООО «МЕМО», американскую компанию Mason G.E.S. Anonymous Foundation, являющаяся владельцем интернет-издания mnews.world, а также зарегистрированную в Нидерландах компанию Stichting Bellingcat.

До этого иностранными агентами были признаны издания «ОВД-Инфо», «Важные истории», «Медуза», VTimes, «Проект», «Журналист-иностранный агент», «Радио Свобода».

В конце августа сотрудники ряда СМИ написали открытое обращение к российским властям. Журналисты требовали отменить закон об иноагентах, а также пересмотреть решения о закрытии изданий их коллег. Спустя несколько недель после выхода обращения спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что российские власти на планируют отменять закон об иноагентах. При этом она допустила его корректировку.