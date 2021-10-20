Роскомнадзор вынес «Эху Москвы» предупреждение

Роскомнадзор вынес предупреждение изданию «Эхо Москвы» за публикацию на сайте материала, возбуждающего социальную рознь по отношению к христианским священникам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«19 октября Роскомнадзор вынес изданию "Эхо Москвы" официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации. Возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни относится к экстремистской деятельности», — говорится в официальном заявлении.

Речь идет об опубликованном на сайте издания материале с прикрепленным к нему видео, содержащим информацию, которая, как уточнили в Роскомнадзоре, «возбуждает социальную рознь по отношению к группе лиц, выделяемым по религиозному признаку, а именно к христианским священникам».

В Роскомнадзоре потребовали от редакции удалить видео и проинформировать о результатах. В пресс-службе ведомства добавили, что передали в Генпрокуратуру материалы для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор пригрозил телеканалу «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и главному редактору его сайта Владимиру Моторину штрафами за распространение информации об НКО, признанной в России иностранным агентом, без указания на ее статус в одной из публикаций.