В Роскомнадзоре назвали условие для работы Twitter в России

Замглавы Роскомнадзора (РКН) Вадим Субботин назвал условие для работы Twitter в России. Ведомство полностью снимет ограничения на скорость работы социальной сети, когда она удалит весь запрещенный контент, передает ТАСС.

Сейчас Twitter и РКН находятся на том же показателе, что и ранее. «Мы ждем того, что Twitter все-таки до конца исполнит требования российского закона», — сказал Субботин. Социальной сети осталось удалить последние девять процентов запрещенного в России контента. После этого РКН примет соответствующее решение.

Ранее Роскомнадзор пригрозил Google оборотным штрафом за систематическое неудаление материалов, содержащих запрещенный российским законодательством контент. Субботин ранее отмечал, что ведомство готово применить такие штрафы не только к Google, но также к социальным сетям Facebook и Twitter.

30 апреля администрация Twitter пообещала, что будет в приоритетном порядке удалять и блокировать оставшиеся противоправные материалы. Представители соцсети также заверили, что начнут реагировать на требования российского регулятора более оперативно.

Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter для жителей России 10 марта. Регулятор объяснил меры тем, что на страницах соцсети не в полной мере удаляют запрещенный контент. Позже в ведомстве пообещали заблокировать Twitter на территории России 16 апреля при неисполнении требований в полном объеме. Позднее в ведомстве объявили, что пока не будут блокировать Twitter.