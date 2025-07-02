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21:02, 2 июля 2025Забота о себе

Врачи предупредили о ночных кошмарах из-за одного продукта перед сном

Сомнолог Макнамара: Непереносимость лактозы ведет к кошмарам из-за сыра на ночь
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PROJETO CAFÉ GATO-MOURISCO / Unsplash

Молочные продукты могут вызвать ночные кошмары, если съесть их перед сном, пришли к выводу специалисты Национального института здравоохранения в США. Об этом врачи поговорили с изданием NBC.

Врачи объяснили, что на кошмары после употребления на ночь сыра жалуются люди, у которых нашли непереносимость лактозы. Сомнолог Мари-Пьер Сент-Онж добавила, что если у человека есть и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом, это может объяснить многие нарушения сна.

В свою очередь, невролог Патрик Макнамара, изучающий мозг и сон, подтвердил: люди с непереносимостью лактозы, которые употребляют молочные продукты, могут испытывать «микропробуждения». Сон становится некачественным, что приводит к сильным кошмарам, добавил он.

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