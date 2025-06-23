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21:02, 23 июня 2025Забота о себе

Названы способы быстрее уснуть в жару

Сомнолог Шах посоветовала летом позже ложиться спать
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom

Сомнолог Сита Шах назвала несколько способов, которые помогут улучшить сон в жару. Ее советы приводит HuffPost.

Первое, что по мнению Шах, поможет быстрее уснуть — взять за правило летом ложиться спать немного позже обычного. По ее словам, лучше всего дождаться, когда температура на улице снизится, и затем готовиться ко сну. При этом она уточнила, что сдвигать время отбоя можно не более чем на 45 минут.

Также врач посоветовала перед сном принимать душ. Единственное условие — он не должен быть холодным. По ее словам, лучше постоять под струями теплой или слегка прохладной воды. «Слишком холодная вода повышает температуру тела, так как организм сопротивляется переохлаждению и разогревает сам себя», — объяснила Шах.

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