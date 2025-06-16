Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:36, 16 июня 2025Забота о себе

Раскрыты три трюка для снижения температуры в спальне без кондиционера

Врач Фелисес призвал распылить на постель воду для охлаждения спальни летом
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stokkete / Shutterstock / Fotodom

Далеко не у всех людей дома есть кондиционер, но охладить спальню в летнюю ночь можно и без него. В беседе с изданием El Español врач Хосе Мануэль Фелисес раскрыл три трюка для снижения температуры в комнате.

Фелисес посоветовал заранее положить носки на короткое время в морозилку. Затем прямо перед тем, как лечь в постель, их необходимо надеть. В результате, по словам медика, человек почувствует охлаждающий эффект.

Материалы по теме:
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021

Также специалист порекомендовал при отсутствии кондиционера распылять перед сном воду на постельное белье до тех пор, пока оно не станет полностью влажным. Кроме того, Фелисес призвал опустить запястья в прохладную воду на 30 секунд — это тоже поможет охладиться. Правда, эффект будет кратковременным, но этого периода должно хватить для комфортного засыпания, заключил эксперт.

Ранее онколог Рикардо Кубедо заявил, что из-за бессонницы повышается риск развития рака. По его словам, при бодрствовании ночью нарушается процесс восстановления клеток организма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нетаньяху допустил покушение на лидера Ирана

    В Иране сделали неожиданное заявление после уничтожения Израилем истребителей F-14

    Украина начала реализовывать ресурсную сделку с США

    Названо сходство операций Украины и Израиля

    Захарова назвала условие перезагрузки отношений России с Европой

    В клубе РПЛ осталось 10 футболистов

    В России появится детский чемпионат по пилотированию беспилотников

    Преступная тактика ВСУ в Купянске попала на видео

    На Западе спрогнозировали варианты развития конфликта Израиля и Ирана

    МИД опубликовал информацию для находящихся в Иране и Израиле россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости