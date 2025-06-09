Людей с бессонницей предупредили о повышенном риске трех видов рака

Врач Кубедо заявил о повышении риска развития трех видов рака из-за бессонницы

Онколог Рикардо Кубедо предупредил, что у людей с бессонницей существенно увеличивается риск развития сразу трех видов рака. Его слова приводит издание 20minutos.

Как объяснил врач, во время сна происходит полная перезагрузка организма и его клеточное восстановление, которые необходимы для подготовки к дневной суете. При бессоннице этот процесс нарушается, предупредил он.

По словам специалиста, ученые доказали связь между хроническим недосыпом и повышенным риском развития онкологических заболеваний легких, простаты и толстой кишки. Дело в том, что гормон мелатонин, вырабатывающийся во время сна, является мощным антиоксидантом, а также играет роль в устранении мутаций, приводящих к опасным болезням, пояснил эксперт.

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